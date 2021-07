Rupture des digues dans le Territoire de Belfort en 2001 : les entreprises de construction condamnées

Le tribunal administratif de Besançon a condamné, ce vendredi 9 juillet, les sociétés Artélia et Bureau Véritas à verser 1,5 million d'euros au département du Territoire de Belfort. En décembre 2001, les digues des bassins de rétention de la Savoureuse avaient rompu après de fortes inondations.

La droite remporte les élections départementales dans le Territoire de Belfort et gagne même un canton supplémentaire par rapport à 2015

Épilogue d'un feuilleton judiciaire de 20 ans, Artélia et Bureau Véritas, les entreprises qui ont construit les digues de rétention de la Savoureuse à Grosmagny ont été condamnées, ce vendredi 9 juillet à indemniser le département du Territoire de Belfort à hauteur d'un million et demi d'euros (avec les intérêts). En décembre 2001, ces digues avaient cédé après de fortes intempéries.

500 familles ont été victimes de cette vague de 500.000 mètres cubes d'eau et de glace qui s'était déversés à Eloie et Valdoie. Il a fallu 15 années de procédure pour désigner les responsables de la catastrophe. Le département du Territoire de Belfort, d'abord reconnu coupable pour 10 % du préjudice des inondations, avait été ensuite totalement blanchi, alors qu'il avait dédommagé les sociétés Smeref et Alstom, durement touchées par les crues. La première a même mis la clef sous la porte.

Les deux entreprises peuvent faire appel

La collectivité demandait donc aux entreprises qui ont construit les digues de rembourser les dommages, avec les intérêts. Le tribunal est allé dans son sens et a condamné Artélia et Bureau Véritas. Le président du département, Florian Bouquet annonce dans un communiqué se réjouir de la décision : "Dès mon arrivée en 2015, j’ai fait de ce dossier, très technique, une priorité. Il n’était pas concevable que cette affaire, dont le souvenir reste vif et douloureux dans l’esprit de nombreux Terrifortains, végète depuis tant d’années. Près de 20 ans après les faits, je suis heureux que ce dossier soit enfin clos."

"Pour le conseil départemental, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il récupère une somme qu'il avait payé il y a quelques années, avec intérêt. Juridiquement, les deux entreprises ont la possibilité de faire appel. Sauf que l'appel n'est pas suspensif, ça veut dire qu'elles doivent nous payer immédiatement, et que si elles veulent pouvoir faire appel, il faut qu'elles aient payé la somme. Vu les attendues du jugements, qui sont très détaillées, c'est un calcul très précis, les entreprises n'ont aucune chance de gagner en appel", affirme Bruno Kern, avocat du conseil départemental du Territoire de Belfort, au micro de France Bleu Belfort Montbéliard.