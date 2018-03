Un mois après son arrivée en Dordogne, en remplacement d'Elisabeth Laporte, Jacques Caillaut, le nouvel inspecteur d'académie prend ses marques et redécouvre un département dans lequel il est passé il y a un dizaine d'années. Ce vendredi 23 mars, face à la presse, il a fait le point sur les défis qui l'attendent en Dordogne.

La question des rythmes scolaires

Parmi les dossiers les plus chauds, le choix des rythmes scolaires dans les écoles. Retour à quatre jours ou maintien d'une semaine à quatre jours et demi, les municipalités ont jusqu'à la fin du mois pour faire connaitre leur choix. La direction des services départementaux de l'Education Nationale validera ou non. Jacques Caillaut veillera à ce que tout se passe en bonne intelligence. "Il y a un travail de concertation avec les mairies. _Je dois veiller au plus grand consensus entre les municipalités, les parents et les conseils d'école_. Il faut aussi prendre en compte les contraintes des maires. Je prendrai des décisions au mois d'avril qui ne seront pas fermes ad vitam aeternam." A l'heure actuelle, les communes rurales semblent opter pour un retour à la semaine de quatre jours.

Regrouper les écoles pour plus d'éfficacité

Pour la rentrée prochaine, une nouvelle "convention ruralité" devrait être passée avec les maires pour gérer au mieux les problèmes de baisse des effectifs dans les écoles, organiser les regroupements d’établissements et les fermetures de classes. Selon Jacques Caillaut, il faut s'attendre à de nouvelles fermetures. "On ne peut pas garder des postes où l'on va avoir sept ou huit élèves dans une classe et des postes où il y en aura 25 ou 30. Il faut répartir équitablement. Il faut un tissu scolaire avec du sens pour l'apprentissage des élèves et pour les familles. _Il faut se diriger vers des logiques de groupes scolaires pérennes sur trois à cinq ans._"

Encore un manque d'AVS dans le département

Lors de cette conférence de presse, la question du manque d'auxiliaire de vie scolaire pour les élèves handicapés a également été abordée. A ce jour, entre 30 et 40 enfants ne sont pas accompagnés dans leurs cours dans le département. "Nous avons 600 AVS. Nous avons les moyens de recruter mais nous n'avons pas le vivier suffisant. Nous manquons de personnel en Périgord vert et en Périgord noir." Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues, même si la sélection reste stricte et ce travail encore mal reconnu.