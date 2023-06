Ryoma et Soca sont les deux premiers chiens d'assistance judiciaire du Pas-de-Calais

Ryoma à gauche et Soca à droite

La Maison de Protection de la famille de la Gendarmerie d'Arras et l'Unité des Atteintes aux Personnes du commissariat central de Lens ont deux nouvelles recrues au poil : Ryoma et Soca, deux golden retrievers de deux ans et demi.

ⓘ Publicité

Ils ont été formés en Alsace pour devenir chiens d'assistance judiciaire, c'est-à-dire rassurer les victimes de violences sexuelles et/ou intrafamiliales et les aider à témoigner devant les enquêteurs et juges.

Les deux chiens jaunes sont arrivés le weekend du 3 juin 2023 dans le Pas-de-Calais et devraient prendre leur service la semaine du 12 juin, après avoir pris leurs marques dans leurs nouveaux bureaux et fait connaissance avec leur équipe.

Un principe importé des Etats-Unis

"Ce sont les Etats-Unis qui ont développé ce concept de chiens d'assistance judiciaire il y a 30 ans" explique Sylvain Barbier-Sainte-Marie, le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Arras. "Comme il a donné des bons résultats, les Canadiens l'ont ensuite importé. Et maintenant nous devenons la onzième circonscription de France à accueillir ces chiens." Il a fallu attendre quatre ans entre la demande officielle auprès du ministre de la Justice et l'arrivée des chiens.

Des chiens très bien formés

Ryoma et Soca ont appris à obéir à 52 commandes lorsqu'ils étaient à l'école en Alsace. "Ils peuvent aboyer sur commande, aller chercher des objets dans un placard, mettre la tête sur les genoux d'une victime ..." énumère la brigadier cheffe en charge de Soca. "Pour le moment je suis la seule formée à m'occuper d'elle, mais j'espère que mes collègues du commissariat de Lens vont bientôt suivre."

Les deux chiens ont aussi une tenue de travail : ce dossard bleu © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Le commissaire divisionnaire Arnaud Jublin attend beaucoup de l'arrivée de la petite chienne dans la brigade de protection des mineurs : "Elle va accompagner des enfants qui ont perdu foi en l'être humain car ils se sont faits agresser voire pire au sein de leur foyer. On espère qu'elle va les aider à renouer le lien avec des adultes qui veulent les protéger et leur permettre de s'exprimer en toute sécurité."

Ce seront les enquêteurs et les juges qui décideront des victimes qui pourront bénéficier de l'aide des chiens. Ils pourront les assister pendant la prise de témoignage par les forces de l'ordre, puis par la justice et enfin ils pourront assister aux audiences de procès si besoin.

Les chiens ont été déjà bien adoptés par leurs équipes

Ryoma à gauche et Soca à droite © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Lorsqu'ils entrent dans une pièce, les deux golden retrievers deviennent immédiatement le centre de l'attention, tout le monde s'approche pour les caresser et les prendre en photo. "On voit bien le capital sympathie de ces deux animaux, ils vont être super avec les victimes ! Quand ils sont arrivés au commissariat, tout le monde est venu les voir immédiatement " en rit le commissaire divisionnaire Arnaud Jublin.

Ryoma et Soca vont habiter en garde alternée chez deux agentes chacun. Ils vont rester dans le Pas-de-Calais jusqu'à leur retraite dans une dizaine d'années.

À lire aussi VIDEO - Des handi'chiens formés à Kunheim pour aider des témoins au tribunal

À lire aussi La gendarmerie du Var recrute deux chiens pour apaiser les enfants victimes