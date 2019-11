Le lieutenant Bockel, fils de l'ancien maire de Mulhouse, tué dans l'accident d'hélicoptères au Mali

Mulhouse, France

Pierre–Emmanuel Bockel, le fils de Jean-Marie Bockel, ancien ministre, ancien maire de Mulhouse et sénateur du Haut-Rhin,figure parmi les victimes de l’accident d’hélicoptères au Mali qui a fait 13 morts ce mardi. La liste des victimes a été confirmée officiellement dans un communiqué du ministère des Armées.

Pierre-Emmanuel Bockel, âgé de 28 ans, était lieutenant au 5e Régiment d’Hélicoptères de Combat à Pau. (RHC). Il pilotait un hélicoptère de type Cougar, dédié au transport de troupes.

Aucun des militaires embarqués n'a survécu (Etat-major de l'armée)

Selon le communiqué de l'armée, l'hélicoptère Cougar, "avec à son bord six commandos de montagne et un chef de mission" était engagé dans une opération de combat contre des djihadistes. "Pendant la manoeuvre destinée à préparer l'engagement de l'ennemi, l'hélicoptère Cougar et un (hélicoptère) Tigre sont entrés en collision, s'écrasant à courte distance l'un de l'autre. Aucun des militaires embarqués n'a survécu", précise l'état-major.

Parmi les personnalités politiques, Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, a salué la mémoire des treize soldats tués et exprimé son émotion pour son "ami et collègue Jean-Marie Bockel".

Le président Emmanuel Macron a salué "avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel", a indiqué la présidence dans un communiqué.