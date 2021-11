"S'en prendre au secret professionnel des avocats, ce serait un déni de démocratie"

Les avocats vent debout contre un projet de loi : un texte qui remet en cause le secret professionnel des avocats. On en parle en compagnie du bâtonnier de Dijon, Stéphane Creusvaux..

France Bleu Bourgogne : tout d'abord qu'est ce qu'on appelle le secret professionnel pour les avocats? Est ce que c'est la même chose, par exemple, que le secret médical ?

Stéphane Creusvaux : En tout cas, c'est la même valeur législative, c'est à dire que ça permet de protéger l'échange qui peut exister entre le client et l'avocat.

Dans ce projet de loi, le secret professionnel est remis en cause à la fois pour les échanges écrits et oraux ?

Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est à dire que l'avocat a deux activités une activité de conseil et une activité de défense. La limite entre les deux est souvent assez ténue et en fait, ce projet de loi, qui va être présenté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, remettrait en question l'existence de ce secret pour l'activité de conseil.

Est-ce que ça veut dire que c'est un danger pour la démocratie, selon vous ?

Oui, je le pense. Parce que encore une fois, l'activité de conseil et de défense vont souvent de pair. On a d'autres moyens, le cas échéant, pour faire en sorte que les enquêtes puisse aboutir. Le principe, c'est qu'il y ait une égalité des armes, si vous voulez, entre l'Etat et la personne qui est poursuivi.

Ce projet de loi, il va aussi dans le sens de meilleures enquêtes. On a le sentiment que pour les enquêteurs, ce sera un moyen effectivement d'avancer. Ce n'est pas une bonne chose ?

C'est toujours pareil. Ça dépend comment. Si vous n'avez plus de garde fous, ça va devenir compliqué. Il faut savoir que par rapport au secret professionnel, tout ce qui peut concerner les perquisitions, notamment dans les cabinets d'avocats, est encadré sous le contrôle du bâtonnier pour éviter justement qu'il y ait une violation du secret professionnel qui, je le rappelle, est pénalement répréhensible si jamais il était violé et encore une fois, secret professionnel, il est là pour protéger le client, pas l'avocat. C'est vraiment une protection du client.

Et ça veut que pour tous les justiciables, ce sera un recul de leurs droits ?

Absolument, dans le sens où, effectivement, pour avoir une ambiguïté sur le fait de savoir, est ce qu'on était finalement sur une activité de conseil ou sur une activité de défense.

Dans le projet de loi, cette levée du secret professionnel ne s'applique que dans des cas bien précis comme la fraude fiscale, la corruption ou le blanchiment. Donc, pour les parlementaires, l'idée, ce serait de faciliter le travail des enquêteurs une fois encore vous n'y croyez pas ?

On peut penser qu'il y a un gros lobby du parquet national financier au niveau notamment du Sénat, puisque c'est un amendement qui a été pris par le Sénat. Puis le texte est passé en commission mixte paritaire. Mais clairement, il y a d'autres moyens, encore une fois, de pouvoir faire des enquêtes de qualité, ce qui est souvent le cas, sans pour autant venir piétiner une des valeurs démocratiques qu'est le secret professionnel des avocats qui, encore une fois, est là pour protéger le justiciable.

Justement, quelles sont vos propositions pour éviter cette mise en cause du secret professionnel ?

Dans le projet de loi sur l'instauration de la confiance judiciaire, le garde des Sceaux qui, comme vous le savez, est un ancien confrère, avait mis en avant la protection du secret professionnel et on a aujourd'hui un élément qui vient en diminuer la teneur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que sur ce point là, on reste cohérent par rapport à ce qui était prévu au départ.

Vous évoquez le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Vous avez l'impression aujourd'hui que c'est une règlement, un règlement de compte vis-à-vis de ses confrères?

Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'après, il y a des discussions dans le débat démocratique qui amène parfois à ce que le projet puisse aussi lui échapper par rapport à ce qui était l'idée de départ. Aujourd'hui, de toute façon, on est coincé puisqu'il y a une commission mixte paritaire. Il n'y a que le gouvernement qui, le cas échéant, peut amener un amendement. C'est ce qu'on cherche à avoir par rapport à l'examen aujourd'hui à l'Assemblée, demain au Sénat.

Une mobilisation des avocats est prévue ce mardi 16novembre 2021 à 13h30 devant le palais de justice à Dijon.