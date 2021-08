"On s'est cloîtré à l'intérieur" : retour sur les violences du week-end au centre aquatique du Lac à Tours

Agents de sécurité bousculés, une salariée agressée et frappée. Jamais le centre aquatique du Lac n'avait subi de telles violences que celles de ce week-end.

Avec le retour des chaleurs la semaine dernière, des bandes de plusieurs dizaines de jeunes des quartiers tourangeaux ont investi la piscine tourangelle. " C'est un phénomène de meute", raconte Joël, maître-nageur en poste ce week-end. " Avec des regroupements de 60 à 80 personnes. Et c'était impossible de faire respecter quoi que ce soit".

Accès interdit aux mineurs non accompagnés par un adulte de leur famille

Samedi, pour ne pas être dépassé par les événements, la direction du centre aquatique du Lac décidé d'interdire l'accès à la piscine aux mineurs qui ne sont pas accompagnés par un adulte. " Les jeunes se sont mis à escalader les murs, on leur a couru après toute la journée", déplore le directeur adjoint Grégory Gratias." Jusqu'à devoir appeler la police à 18h qui est intervenue en force avec une vingtaine de policiers pour évacuer le site".

Mais le pire devait arriver le lendemain. Dimanche, l'une des salariés qui contrôlait l'entrée a été frappée par une jeune fille de 16 ans. Cette dernière a même légèrement blessé pas moins de sept policiers lors de son arrestation.

Les jeunes restés aux abords crachaient sur les clients et les salariés", Grégory Gratias, directeur adjoint du centre aquatique du Lac

La suite, c'est le directeur adjoint du centre aquatique du Lac qui le raconte. "Les jeunes voulaient forcer l'entrée, on a dû fermer les portes vitrées pour leur empêcher l'accès. A se demander s'ils allaient pas casser les portes pour entrer. Donc on s'est "cloîtré à l'intérieur". Et en faisant sortir la clientèle, les jeunes restés aux abords crachaient sur les clients et les salariés. Ça s'est bien terminé mais on a une collaboratrice qui est en arrêt de travail et d'autres qui sont choqués".

Pour tenter d'éviter ces phénomènes de bandes incontrôlables, la piscine oblige désormais chaque mineur à venir accompagné d'un adulte de sa famille, avec livret de famille pour justifier du lien de parenté. Un copain ou une copine sera également toléré mais pas plus. " C'est malheureux parce qu'on va sûrement punir certains jeunes qui n'auront pas ça", reconnaît Grégory Gratias. "Mais il faut en passer par là. On a besoin que les clients se sentent en sécurité et se baignent sereinement. Et les salariés encore plus".

Avec désormais six agents de sécurité, le centre aquatique du Lac double ses effectifs pour surveiller la piscine.