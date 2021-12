"On s'est convertis les uns après les autres" : la sœur des frères Clain entendue au procès du 13-Novembre

La cour se plonge dans l’intimité des familles des djihadistes du 13-Novembre. Ce mercredi, la sœur et la nièce des toulousains Fabien et Jean-Michel Clain, auteurs du message de revendication de Daesh au lendemain des attentats, a été entendue.

Au soixantième jour du procès des attentats de Paris et de St-Denis, la cour d’assises spéciale poursuit les auditions des proches des terroristes. Ce mercredi Anne-Diana Clain, la sœur aînée des frères Clain, les toulousains qui ont enregistré le message de revendication des attaques, a été entendue. Sa fille Jennifer doit aussi témoigner.

Des auditions par visioconférence depuis leurs maisons d’arrêt : elles sont toutes les deux incarcérées. Anne-Diana Clain purge une peine de 9 ans de prison pour avoir tenté de rejoindre Daesh en Syrie avec quatre de ses enfants. Jennifer a été condamnée à son retour de Syrie en 2019.

Une famille entière radicalisée

Anne-Diana Clain est revenue sur le parcours religieux de cette famille de catholiques pratiquants. Originaire de la Réunion, le « clan Clain » s’est installé à Toulouse dans les années 2000 et s’est converti à l’islam sous l’impulsion des deux frères, Fabien et Jean-Michel. La famille s'est alors rapprochée de l'"émir blanc", Olivier Corel, un Syrien naturalisé français et mentor de nombreux djihadistes, installé à Artigat, en Ariège.