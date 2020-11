A Nîmes, un homme qui ne portait pas son masque a été arrêté par la police. Tentant de fuir, il a été rattrapé puis perquisitionné. Chez lui, les policiers ont trouvé du cannabis et beaucoup d'argent liquide.

S'il avait porté son masque, il n'aurait pas été arrêté et la police n'aurait pas trouvé son cannabis

19 000 euros en espèces retrouvés chez un homme arrêté à Nîmes parce qu'il ne portait pas son masque et possédait du cannabis

Au cours de l'après-midi du 2 novembre sur le secteur Philippe Lamour, à Nîmes, un équipage de Police a contrôlé un homme de 25 ans. Il ne portait pas son masque de protection anti Covid obligatoire sur son visage, et se préparait "une cigarette artisanale à base de produits stupéfiants".

L'homme a tenté de prendre la fuite mais il a été rapidement rattrapé et interpellé. Sur lui, les policiers ont d'abord trouvé un sachet transparent contenant 72 grammes de résine et 16 grammes d'herbe de cannabis ainsi que de 280 euros en numéraire.

Il a été placé en garde à vue. Une perquisition a ensuite été organisée à son domicile. Les policiers sont tombés, chez lui, sur 19 000 euros en espèce.

L'homme est convoqué devant le tribunal.