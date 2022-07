Sa chienne la sauve de l'incendie de son appartement à Alès, mais elle a tout perdu

La semaine dernière, son appartement est parti en fumée, à Alès. Un logement de 80 m carrés, situé au rez-de-chaussée d'une maison à étages. Visiblement un incendie accidentel d'origine électrique. Gaëlle Popek a tout perdu, il ne lui reste que les affaires qu'elle avait sur elle, sa carte vitale, sa carte de mutuelle, sa carte bleue et sa chienne Lorca, un berger malinois qui lui a très probablement sauvé la vie. "Je dormais, ma chienne s'est mise à aboyer. A venir me mettre des coups de museau sur le visage. Je me suis dit "elle a envie de sortir", raconte-t-elle sur France Bleu Gard Lozère. Plus d'électricité. Je suis allée à la pièce où il y a le tableau électrique, j'ai vu une lueur. J'ai ouvert la porte et j'ai vu que ça prenait feu. Après, je n'ai pas réfléchi, je suis sortie, je n'ai rien pris. Je suis sortie en tee-shirt et sous-vêtements. Sur le coup, on ne réalise pas vraiment. La cata. J'ai perdu ma maison, ma vie. Il me reste Lorca".

Gaëlle, pour le moment, est accueillie avec sa chienne Lorca provisoirement chez son fils à Alès. Son appartement et celui du dessus sont interdits d'accès, la dalle entre les deux ayant souffert il y aura de très long travaux. Son assurance devrait prendre - espère Gaëlle - son relogement.

Si vous voulez aider Gaëlle vous pouvez contacter le 06 71 01 26 89.

