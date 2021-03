Sa mâchoire et ses côtes sont fracturées au cours d'une violente agression à Nancy

L'agression a été violente. Les caméras du centre de supervision urbain de Nancy ont tout filmé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme a été roué de coups par cinq individus sur l'esplanade Philippe-Séguin à Nancy. La victime a la mâchoire et quatre côtes fracturées. Ses agresseurs ont volé son téléphone portable et sa carte bleu dans le jeter dans l'eau d'un bassin pour terminer leurs sévices. Alertés, les policiers municipaux et nationaux sont rapidement intervenus sur place.

Quatre agresseurs ont été interpellés, le dernier a pris la fuite. Ils étaient tous très alcoolisés. Devant les enquêteurs, ils ont minimisés les faits. Âgés de 35 à 40 ans, ils sont tous connus des services de police pour des faits de violences et seront jugés lundi en comparution immédiate. La victime n'a pas porté plainte.