Sa moto prend feu : un homme tué dans un accident avec un camion à Sury-aux-Bois

Un grave accident de la route s'est produit mardi vers 17h à Sury-aux-Bois, dans le Loiret, sur la RD 2060 au lieu-dit la Bourgeoisière, près du rond-point des Beignets. Un motard a été tué dans des circonstances terribles, après une collision avec un camion.

La moto s'est encastrée sous le camion-citerne, l'engin et le poids-lourds ont pris feu et l'homme est mort. La circulation a été coupée dans les sens entre Orléans et Montargis pendant de longues heures ce lundi soir. Et les gendarmes avaient mis en place des déviations sur cet axe très emprunté entre Montargis et Orléans.