La violente collision entre une moto et un camion mardi à Sury-aux-Bois, dans le Loiret, ne serait pas un accident. Les gendarmes privilégient la thèse du suicide. Terrible hypothèse : le motard aurait délibérément foncé sur le poids-lourd.

Sa moto s'était encastrée dans un camion et avait pris feu mardi à Sury-aux-Bois : le motard s'est-il suicidé?

Après la violente collision entre un camion-citerne et une moto mardi après-midi à Sury-aux-Bois, qui avait entraîné l'embrasement du deux-roues et la mort du motard sur le coup, la justice privilégie la thèse du suicide. La circulation avait été coupée pendant de longues heures mardi soir sur la RD2060 suite à l'intervention des pompiers.

Pas encore d'identification du motard décédé

Le motard n'a pas encore été formellement identifié ce jeudi soir, explique le procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone, mais il pourrait s'agir d'un habitant d'Orléans. Rappelons que le corps de la victime a été entièrement carbonisée.

Un homme domicilié à Orléans ?

Les gendarmes seraient "remontés" jusqu'à lui, via les quelques infimes débris de la moto de marque Bugatti retrouvés sur place. Un courrier datant de janvier 2020 et laissant paraître des tendances suicidaires et dépressives aurait été retrouvé à son domicile, dans le centre ville d'Orléans.

Des témoins décrivent une scène terrible

Les gendarmes de Châteauneuf-sur-Loire doivent aussi vérifier des témoignages, notamment sur les réseaux sociaux, indiquant que l'homme a été aperçu en train d'attendre près du rond-point des Beignets sur la RD2060, puis aurait foncé à grande vitesse au guidon de sa moto sur le poids-lourd dans lequel il s’est encastré.

Mais le procureur Nicolas Bessone indique qu'il s'agit d'une piste et que l'enquête se poursuit.