Sa victime dans le coma, un castelroussin de 17 ans en détention provisoire après une violente agression

L'enquête est encore en cours mais c'est manifestement pour un motif extrêmement futile qu'un homme de 25 ans se trouve aujourd'hui hospitalisé à Tours, dans le coma, entre la vie et la mort et que son agresseur, un adolescent de 17 ans a été placé ce mardi soir en détention provisoire après près de 3 jours de garde-à-vue (de dimanche après-midi à mardi).

Des coups très violents

Les circonstances de cette agression qui s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h du matin, place de la République à Châteauroux ont pu être affinés par des témoignages mais aussi des images de vidéosurveillance. Des images montrant une agression rapide avec des coups "particulièrement violents" et malgré une attitude "calme et pacifique" de la victime, a souligné la procureure de la République de Châteauroux, Agnès Auboin. Mais c'est surtout le dernier coup porté à la tête alors que la victime était à terre qui a provoqué la blessure la plus grave, la tête frappant le sol. Un médecin a déjà estimé les blessures reçues à 120 jours d'ITT, sachant qu'à l'heure ou nous publions le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé.

Agression gratuite ?

L'agresseur, un adolescent connu de la justice mais seulement pour quelques faits de délinquance mineure affirme ne pas avoir voulu en arriver à ses conséquences gravissimes tout en assurant avoir été provoqué par la victime. Une version jugée cependant peu convaincante en l'état actuel du dossier même si l'enquête se poursuit encore.

Sa victime fêtait sa première soirée de vacances d'été avec des amis.