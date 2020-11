Sa voiture tombe dans la rivière : une femme retrouvée morte à Belonchamp en Haute-Saône

Une femme de 57 ans est morte dans un accident à la limite entre Belonchamp et Melisey en Haute-Saône. Sa voiture est tombée dans la rivière l'Ognon et son corps a été découvert ce mardi matin.

Une femme de 57 ans est morte dans un accident à la limite entre Belonchamp et Melisey, en Haute-Saône. Sa voiture est tombée dans la rivière L'Ognon, ce lundi vers 13h, mais la scène et le corps ont été découverts ce mardi matin. La victime a eu cet accident en rentrant du travail. Elle quitte son poste dans une usine de Melisey vers 13h et prend la direction de Ternuay, où elle habite.

Son conjoint la croise un kilomètre avant l'accident

Son conjoint, qui quitte le domicile au même moment, la croise sur la route et la reconnaît mais quand il rentre le soir, elle est absente. Inquiet, il alerte ses proches et ensemble, ils commencent les recherches. Le conjoint raconte avec croisé sa compagne et le frère de celle-ci, qui est routier, se souvient avoir vu des traces de pneus sur la route départementale 486, des traces d'accident, d'une sortie de route récente.

Son frère découvre la voiture dans l'eau

Le frère se rend donc sur place et ce mardi matin vers 7h,il découvre la terrible scène : la voiture est retournée sur le toit dans plus d'un mètre d'eau, seuls les pneus dépassent de la rivière L'Ognon. A l'intérieur de l'habitacle, il y a le corps inanimé de sa sœur. D'après nos informations, elle a certainement fait une sortie de route, sans aucun témoin, et sans qu'aucun autre conducteur ne voit la voiture accidentée depuis la route.