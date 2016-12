Sa voiture tombe dans le canal, elle parvient à s'en sortir

C'est l'histoire incroyable d'une jeune pompier volontaire de 20 ans. Sa voiture s'est retrouvée dans un canal entre Saint-Paul-les-Durance et Mayrargues (Bouches-du-Rhône), mais elle a réussi à s'en extirper grâce à son courage et son sang-froid.

Eve Carabetta a 20 ans. Cette étudiante en droit est pompier volontaire et n'hésite pas à donner de son temps pour sauver des vies.

Mais ce 24 décembre c'est sa propre vie qu'elle a du sauver. De retour d'une nuit de garde, Eve perd le contrôle de sa voiture. Elle fait plusieurs tonneaux avant de tomber en contrebas dans les eaux glacées d'un canal.

"Sur le coup on ne réfléchi pas trop, tente d'expliquer Eve en direct ce jeudi sur France Bleu Provence. On n'a pas le temps de réfléchir" Elle parvient à sortir de la voiture par la fenêtre brisée de la portière et nage jusqu'à trouver une échelle.

"Il faut avoir le mental pour s'en sortir, il faut avoir envie de vivre et de sortir de là."

Mais son calvaire n'est pas terminée. Transie de froid, trempée, sans chaussures, elle fait signe à plusieurs voitures qui ne s'arrêtent pas, avant de finalement trouver une bonne âme pour la ramener à la caserne.

"J'avais peur, j'avais froid. Ça m'a fait de la peine, de me dire que personne ne voulait m'aider. Que j'étais toute seul en fait."

Pour son oncle, Mourad Boukebal, lui aussi pompier volontaire, la réaction de ces automobilistes est choquante : "Ça lui a mis un coup au moral. Elle me dit qu'elle porte secours aux gens tout au long de l'année et quand elle a besoin d'eux, ils ne sont pas là."

Écoutez l'interview intégrale d'Eve Carabetta, ce jeudi sur France Bleu Provence :