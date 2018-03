Moselle, France

L'épouse du Mosellan Serge Atlaloui condamné à mort en Indonésie depuis plus de 10 ans continue son combat. Sabine Atlaoui a créé une association qui porte son propre nom, ses statuts ont été publiés cette semaine à Metz.

Serge Atlaoui a été condamné à mort en Indonésie en mai 2007 pour trafic de drogue, alors qu'il nie complètement les faits. L'association Sabine Atlaoui a pour objectif de soutenir ses démarches pour sortir son mari du couloir de la mort, mais aussi d'aider d'autres familles de condamnés à mort.

"Je pense que la situation est déjà assez lourde et il est important d'encadrer les familles pour faciliter leurs démarches et qu'on puisse continuer à survivre parce qu'en fait, on ne vit pas, ce n'est que de la survie", explique Sabine Atlaoui.

Le couple a 4 enfants, dont le dernier a 6 ans. Et l'attente est longue pour Sabine Atlaoui: "On est toujours dans une demande de justice, il faut continuer à le proclamer. Maintenant combien de temps ça va prendre, on sait pas. La seule chose qu'on a à espérer , c'est qu'il rentre le plus vite possible".

A travers sa nouvelle association, Sabine Atlaoui veut aussi poursuivre la lutte pour l'abolition de la peine de mort dans le monde. Elle le faisait déjà avec une autre association, Ensemble contre la peine de Mort.