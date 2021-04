Sablé-sur-Sarthe : la taxe foncière va augmenter de 8,6% en 2021

Le conseil municipal de Sablé a voté en début de semaine une augmentation de 8,6% de la taxe foncière en 2021. Pour les foyers, cela va représenter entre 72 et 108 euros à payer en plus. Une nette augmentation que la majorité justifie par le poids grandissant de la dette sur le budget de la ville.

Certains propriétaires saboliens risquent de grincer des dents en recevant cette année leur avis d'imposition. La ville de Sablé-sur-Sarthe a décidé de revoir à la hausse la taxe foncière. Le taux est relevé de trois points, soit une augmentation de 8,6% pour le foncier bâti et non bâti. La mesure a été adoptée lundi soir par le Conseil municipal.

Alors que cette taxe foncière était gelée depuis 10 ans à Sablé, c'est donc une nette et soudaine augmentation que la nouvelle équipe municipale justifie par la nécessité d'améliorer les finances saboliennes. La dette pèse de plus en plus sur le budget de Sablé. La ville, qui doit rembourser 2.500.000 euros cette année, risquait de ne plus réussir à payer ses annuités à partir de 2023, affirmait lors de la réunion du conseil municipal Muriel Petitgas, maire adjointe en charge des finances et du budget. Pour elle, il était inévitable d'augmenter les impôts.

"Cette augmentation évidemment, on ne l'a pas prise de gaieté de cœur, loin de là. Mais on était dans l'obligation de trouver des ressources supplémentaires pour pouvoir rembourser l'annuité de la dette. C'est vrai que cela peut paraître la facilité que d'aller chercher cette augmentation des taux mais à court terme, on n'a pas d'autre solution et la taxe d'habitation ayant été supprimée, c'est le seul levier qui reste à notre disposition".

Une augmentation de 6 à 9 euros par mois

Pour les foyers saboliens concernés par la taxe foncière, cela représentera de 6 à 9 euros à payer en plus par mois, soit une hausse de 72 à 108 euros de la taxe foncière sur l'année. C'est trop, estime l'élue d'opposition Anne-Marie Fouilleux : "Dans le contexte sanitaire compliqué depuis plus d'un an, augmenter les taux d'imposition à ce niveau ne nous parait pas raisonnable car c'est alourdir la charge financière pour certains foyers".

Mais pour le maire de Sablé, Nicolas Leudière, la hausse de la taxe foncière reste "modérée", d'autant plus qu'elle est selon lui "compensée" par la suppression de la taxe d'habitation. "Et puis, on est tout de même 10 points en dessous des taux pratiqués au Mans ou à La Flèche donc cela reste raisonnable". En augmentant la fiscalité locale, Nicolas Leudière souhaite surtout pouvoir conserver une capacité d'investissement : "Cela a été un choix difficile mais si on veut garder, voire améliorer nos services publics, si on veut mener les projets pour lesquels on a été élus, il fallait le faire. C'est un choix responsable et c'est un choix pour l'avenir".