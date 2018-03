Sablé-sur-Sarthe, France

Ils ont été interpellés jeudi dernier, après la dénonciation d'un riverain. Trois hommes étaient jugés ce lundi au tribunal correctionnel du Mans, en comparution immédiate. Dans un garage un peu miteux, rue Alain de Rougé à Sablé-sur-Sarthe, ils avaient aménagé un véritable petit magasin. C'est un voisin, agacé de ne plus pouvoir se garer dans sa rue, qui a alerté les forces de l'ordre. Les gendarmes avaient remarqué de nombreux allers-retours de personnes bien connues de leurs services pour leur consommation de stupéfiants.

Surnommée la "Maison Blanche" de Sablé, "On y trouvait de tout" rapporte la présidente du tribunal. D'ailleurs, jeudi, au petit matin, lors de la perquisition, les gendarmes ont découvert 52 grammes de cannabis, 22 grammes d’héroïne, 10 grammes de cocaïne, mais également 16 petites bonbonnes de crack, fait maison.

A chacun son rôle

Celui que l'on suspecte d'être le "tenancier" de l'épicerie, selon les termes des clients, se présente dans le box des prévenus. Il réfute en bloc. " C'est pour ma consommation personnelle" assure celui qui se considère comme un drogué très dépendant. Pourtant, lors de la garde à vue, les enquêteurs n'ont décelé aucune trace de manque chez cet homme. Et puis, il y a les témoignages des acheteurs, qui détaillent tous un mode opératoire bien rodé.

Pour se fournir en herbe et drogue dure, héroïne, cocaïne, crack, il fallait s'adresser au "patron", qui officiait dans son bureau, un couloir à l'arrière du garage, où il conditionnait les doses. Pour la résine de cannabis, c'est son second, lui aussi présent dans le box, qui s'en chargeait. Enfin, un troisième homme, qui comparaît libre, était lui chargé de livrer, dans Sablé-sur-Sarthe, à ceux qui ne pouvaient se déplacer.

"Vous n'êtes pas quand même ami avec toute la ville !"

Le chef s'entête : "Non, non, je ne vends rien ! Si un ami passe, je le dépanne, c'est tout". Avec 20 à 30 passages par jour, la présidente du tribunal refuse de le croire. "Vous n'êtes pas quand même ami avec toute la ville !" Le business est florissant, les dealers se permettent même de vendre à crédit, en échange d'objets de valeurs, ou de cartes vitales.

Son second, lui assure n'avoir rien à voir. "Je suis un gros consommateur de cannabis. Je suis là, je fais rien, je ne vois rien." Il assure aller se fournir au Mans, dans le quartier des Sablons. Les enquêteurs trouveront dans son lit une plaquette de shit de 75 grammes. Le tribunal s'interroge sur ses revenus. Il ne travaille pas. "Je joue beaucoup aux paris sportifs".

La "Maison Blanche" est située juste à côté d'un établissement scolaire

Le troisième prévenu est lui plus bavard. Il confirme l'existence d'un trafic, mais se définit comme simple consommateur, et non comme le livreur. Pas de quoi convaincre non plus le parquet, qui rappelle que "Sablé-sur-Sarthe est gangrené par le trafic, on vend de la mort dans la rue." Surtout que la "Maison Blanche" n'est située qu'à quelques mètres du collège Sainte-Anne, et du lycée Saint Joseph. Des élèves viennent d'ailleurs s'y fournir en barrettes de shit. L'un d'entre eux identifiera clairement deux des dealers.

Une avocate d'un des prévenus rappelle elle les quantités trouvées. "Ce n'est pas Al Pacino dans Scarface, non plus". Une défense qui ne convainc pas le Tribunal. Le chef du trafic est condamné à quatre ans de prison ferme, avec mandat de dépot. Originaire de Guinée, il a interdiction de revenir sur le territoire pendant cinq ans. Le deuxième prévenu lui écope de trois ans dont six mois avec sursis. Quant au livreur à domicile, il devra porté un bracelet électronique pendant six mois, assorti de six mois d'emprisonnement avec sursis.