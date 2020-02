Un sans-abri de 28 ans a été interpellé ce mercredi soir caché sous des sapins, à quelques mètres de la boutique, avec les bras chargés de gâteaux et de friandises. Il n'avait pas mangé depuis trois jours.

Sables-d'Olonne : ivre, il entre par effraction dans une boulangerie et croque dans les pâtisseries

Le jeune homme a dérobé des bouteilles de cidre, de la bière, mais aussi des chips et un gâteau au chocolat.

Les Sables-d'Olonne, France

Aux Sables-d'Olonne, la police est intervenue ce mercredi 12 février 2020 peu après 23h pour l'effraction d'une boulangerie, avenue Georges Pompidou. Quand les agents arrivent sur place, ils découvrent la porte cassée et pliée en deux, et à l'intérieur, des friandises et des pâtisseries entamées qui jonchent le sol. Grâce aux indications d'un témoin, ils finissent par retrouver le suspect, à quelques mètres de la boutique, caché sous des sapins.

Un sans-abri affamé

Dans les bras du jeune homme, qui vit dans la rue, il y a des bouteilles de cidre, des canettes de bière, mais aussi des barres chocolatées, des friandises, un gâteau au chocolat et des chips. Il est ivre et contrôlé à 1,56 grammes d'alcool par litre de sang pendant sa garde à vue.

C'est à ce moment là qu'il a expliqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas mangé depuis trois jours.