Sables-d'Olonne : un homme impatient menace de taper avec une chaise l'agent d'accueil de la sous-préfecture

Les Sables-d'Olonne, France

Il a pris une chaise, a foncé vers l'accueil et a menacé l'employé avec. Un Chaumois de 39 ans a agressé l'agent d'accueil de la sous-préfecture des Sables-d'Olonne (Vendée) ce vendredi 31 janvier 2020 au matin vers 11h, parce qu'il s'occupait d'une autre personne. L'agresseur particulièrement impatient a passé ses nerfs sur la victime de 59 ans qui a réussi à esquiver la chaise, mais a reçu des coups de pieds.

Un témoin intervient et fait fuir le Sablais

Face à cet homme athlétique et déchaîné, un témoin s'est interposé et a réussi à le faire fuir. La police a réussi à l'interpeller rapidement dans le sas d'une banque, près de la sous-préfecture. L'habitant a lancé plusieurs insultes discriminatoires et homophobes aux policiers. Il a été placé en garde à vue et sera présenté à la justice pour s'expliquer.