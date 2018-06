Les Sables-d'Olonne, France

Un homme de 57 ans est mort noyé aux Sables-d'Olonne ce samedi midi. Il était parti se baigner seul au niveau de la plage des Présidents.

C'est sa femme, ne le voyant pas revenir à la maison, qui a donné l'alerte vers midi. Les sauveteurs l'ont retrouvé et ramené à terre mais il n'a pas survécu.

La mer était calme mais la préfecture maritime de l’Atlantique rappelle de rester vigilant et conseille de donner une heure de retour à ses proches lorsque l’on part seul en mer, afin qu'ils puissent signaler une disparition le plus tôt possible.