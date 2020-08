Sables d'Olonne : une folle course-poursuite avec des pointes de vitesse à 190 km/h sur la 2x2 voies

Une folle course-poursuite ce vendredi matin aux Sables d'Olonne en Vendée. Vers six heures, un équipage de Police-Secours repère un automobiliste franchissant deux feux rouges non loin du commissariat. Il refuse d'obtempérer. Une course-poursuite s'engage. Selon la Police, le chauffard dépasse les 100 km/h dans les rues des Sables d'Olonne et atteint les 190 km/h sur la 2 x 2 voie. Affolé, il fait alors demi-tour sur la route et percute le véhicule de police. Par miracle, aucun blessé n'est à signaler.

Le chauffard, un homme de 21 ans, et les trois personnes à bord de sa voiture sont finalement interpellés. Originaires de Nantes et d'Argenteuil en banlieue parisienne, ils ont été placés en garde à vue.