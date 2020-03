Sables-d'Olonne : une mère chasse son fils pendant le confinement, il l'étrangle avec son écharpe

Un jeune de 22 ans, ivre, a frappé sa mère qui voulait le chasser de chez elle pour mauvais comportement. Elle logeait ce dernier et sa petite-copine depuis le début du confinement.

Une violente dispute de famille aurait pu mal finir aux Sables-d'Olonne ce lundi soir. Une mère de famille n'a pas supporté le mauvais comportement de son fils de 22 ans et de sa petite-amie, qu'elle accueillait depuis le début du confinement, et leur a demandé de partir. Sauf que sa progéniture n'a pas supporté d'être chassée et s'en est pris à elle violemment.

Il l'étrange avec son écharpe

Dans l'appartement, il a attrapé sa mère par l'écharpe qu'elle portait et s'est mis à l'étrangler, l'a jetée au sol et lui a donné un violent coup de poing qui lui a fait perdre connaissance avant de prendre la fuite.

La brigade anti-criminalité appelée sur place a fini par le retrouver au quatrième étage de l'immeuble, caché avec sa copine dans un renfoncement près de l'ascenseur. Ivre, le jeune a été placé en garde à vue. Son amie, qui n'avait rien fait, a été laissée libre et s'est réfugiée chez un proche.