Sablons (Isère) : un câble à haute tension en feu, une entreprise chimique de Roussillon privée de courant

Un câble électrique de 225 mille volts a pris feu tôt ce vendredi 19 mai à Sablons, en Isère. Le gestionnaire du réseau électrique RTE a donné l'alerte vers 3h30 du matin, après le déclenchement d'une alarme. L'origine de la coupure a ensuite été détectée une heure plus tard, vers 4h30.

ⓘ Publicité

L'intervention des pompiers est encore en cours à 7h ce matin. Et une entreprise de la plateforme chimique de Roussillon est impactée. Les 16 autres ne le sont pas. Il n'y a pas d'impact non plus sur l'alimentation des particuliers, selon les pompiers sur place.

On ne connaît pas encore l'origine de cet incendie. Un feu sur un câble haute tension, cela rappelle forcément l'incendie d'origine criminelle qui a touché les câbles sous le pont de Brignoud il y a un peu plus d'un an.