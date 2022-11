Sabotage de l'En'duo du Limousin : la préfète de la Creuse saisit la procureure de la République

Après les événements survenus sur l'En'duo du Limousin ce samedi 5 novembre, la préfète de la Creuse monte au créneau. Par voie de communiqué, Virginie Darpheuille condamne "fermement les incidents" commis sur le parcours de la course. Elle annonce avoir saisi la procureure de la République de Guéret afin de "faire la lumière sur les responsabilités".

Une condamnation "sans nuance"

Ce samedi 5 novembre des panneaux qui fléchaient le parcours ont été enlevés ou inversées, ce qui a désorienté les 430 participants . Des incidents "inacceptables", pour la préfète qui estime "qu'ils auraient pu avoir des conséquences humaines dramatiques". Le communiqué précise : "les personnes qui ont, a priori volontairement, modifié le fléchage du parcours ne pouvaient ignorer qu’elles mettaient potentiellement en danger les participants". Dimanche 6 novembre, au lendemain de la course, les organisateurs déploraient d'ailleurs deux blessés légers, et plusieurs hypothermies.

La préfecture rappelle que cet évènement avait été "co-construit avec rigueur et sérieux" avec l'ensemble des parties prenantes depuis plusieurs mois. "L’organisateur a pris en compte les remarques et les demandes, et a ajusté le parcours et ses caractéristiques en conséquence", précise le communiqué. Le parcours avait été validé par les autorités.

De leur côté, les organisateurs de la compétition souhaitent toujours porter plainte, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, ils n'ont pas encore entamé cette démarche.