Sabotage ou vol sur des relais de téléphonie dans le Loiret, le parquet d'Orléans ouvre une enquête

Selon le journal le Parisien (édition de lundi 4 mai) , depuis plusieurs semaines, des services de l’Etat, de l’énergie et des télécommunications sont la cible sur tout le territoire de sabotages ou de dégradations. Des faits similaires de malveillance ont eu lieu ces derniers jours dans le Loiret. La justice a ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'origine de ces actes.

Vol de câbles de cuivre

Dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, les antenne-relais de quatre opérateurs de téléphonie ont été la cible de vandalisme dans la commune de Marcilly en Villette, commune située en forêt de Sologne près d’Orléans rapporte la République du Centre. Les armoires ont été fracturées et plusieurs centaines de mètres de fil de cuivre ont été sectionnés et dérobés. Deux tentatives ont eu lieu également dans le village des Bordes prés de Sully sur Loire à l’Est du département. Seuls "les portes et grillages des relais Orange et Free ont été forcés" indique à France Bleu Orléans le maire, Gérard Boudier.

Actes politiques ou trafic?

En Bretagne, en Isère mais aussi dans le Gard, des actes de même nature ont eu lieu ces dernières semaines. Faut il y voir la marque de la mouvance contestataire de l’ultragauche comme l’indiquerait une note confidentielle du service central du renseignement territorial (SCRT) rapportée par le journal le Parisien ? Aucune revendication, aucun tag n’ont en tout cas été retrouvé sur les lieux dans le Loiret et le mode opératoire laisse plutôt à penser au trafic de métaux. Le parquet national anti-terroriste (PNAT) ne sait pas saisi pour l'instant de ces actes malveillants mais le procureur de la République d’Orléans, Nicolas Bessone, a confirmé à France Bleu Orléans avoir ouvert une enquête judiciaire. Une enquête confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Orléans.