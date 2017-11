Sabre contre fusil de chasse : 5 personnes mises en examen à Nancy

Les suites judiciaires d'une expédition punitive ce samedi 11 novembre dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy : cinq hommes ont été mis en examen.

L'affaire remonte à la nuit de samedi à dimanche. Cinq hommes pénètrent dans un appartement du Haut-du-Lièvre à Nancy, armés notamment d'un katana, un sabre japonais. Le locataire réplique aussitôt : il s'empare d'un fusil de chasse et poursuit ses agresseurs dans la cage d'escalier. Il ouvre le feu et atteint l'un des fuyards à la main. A l'origine de cette expédition punitive : une querelle autour du bruit fait en bas de l'immeuble par les cinq jeunes gens.

Le tireur a été placé en détention provisoire ce lundi soir et mis en examen pour tentative de meurtre et trafic de stupéfiants. Des pieds de cannabis ont été découverts dans son appartement . Les autres ont été placés sous contrôle judiciaire et seront poursuivis pour violences aggravées. Le cinquième assaillant est lui toujours hospitalisé. Il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs.