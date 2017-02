Saccage d'un appartement à Nancy : "depuis, je vis un calvaire", raconte une victime

Imaginez : vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre appartement dévasté, et deux personnes qui dorment dans votre lit ! C'est ce qui est arrivé à Isabelle, quartier de la Chiennerie, il y a près de deux ans. Depuis, elle se bat pour être indemnisée.

C'était il y a un peu moins de deux ans. La vie d'Isabelle Guillet a basculé le 22 mai 2015.

En rentrant chez elle, elle découvre un appartement saccagé, et deux personnes dans son lit. Tout est cassé ou volé, jusqu'aux photos de famille déchirées, jusqu'au frigo vidé. Elle retrouve des bouteilles et des joints dans toutes les pièces. Ce n'est pas un cambriolage mais bien une destruction en règle. Un "projet X", comme dans ce film ou des ados font la fête dans une maison vide et finissent par la saccager.



La nuit, j'ai l'impression de dormir entre eux deux

Isabelle appelle la police. Les deux retardataires sont arrêtés. Ils seront finalement six à être condamnés quelques mois plus tard, dont certains à de la prison ferme. Mais Isabelle, elle, n'a rien obtenu, seulement 462 euros de son assurance, alors qu'elle estime son préjudice à plus de 20 000 euros. Les procédures d'indemnisation traînent, et en attendant, la mère de famille a sombré dans une profonde dépression. Elle a d'ailleurs perdu son travail : "J'aimerais travailler, explique-t-elle. Mais je ne peux pas. Rien qu'aller en ville, c'est la galère, j'ai toujours peur de les croiser, la nuit, j'ai l'impression de dormir entre les deux que j'ai retrouvé".

Isabelle Guillet attend maintenant que la justice statue sur les dommages et intérêts à payer par les coupables pour pouvoir se reconstruire. Une audience est prévue au début du mois de mai. Mais elle craint que ce rendez-vous ne soit encore repoussé.