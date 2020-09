Saccage de l'Arc de Triomphe : 17 personnes seront jugées, certains pour "dégradations" et "vols"

Les images avaient marqué les esprits : lors de l'acte 3 du mouvement des gilets jaunes l'Arc-de-Triomphe avait été saccagé. Après plus d'un an d'enquête, le parquet de Paris annonce que 17 personnes seront jugées. Venus des quatre coins du pays, ils sont soupçonnés d'être impliqués à divers degrés.

Les photos et vidéos avaient fait le tour du monde :l'Arc de Triomphe saccagé lors de l'acte III du mouvement des gilets jaunes, le 1er décembre 2018 à Paris. Deux ans après le début de l'enquête, le parquet annonce que 17 personnes vont être jugées. Selon les documents qu'a consulté l'Agence France Presse, ils ne sont pas les "principaux auteurs des faits", mais les dégradations et vols et violences avaient été commise par "un très grand nombre d'individus".

Le monument avait été le théâtre de scènes insurrectionnelles. Tags sur la façade de l'Arc de Triomphe, vols dans sa boutique de souvenirs, et œuvres d'art endommagées : le préjudice avait été évalué à plus d'un million d'euros. En tout, 412 personnes avaient été interpellées, et 378 placés en garde à vue. Alors que bon nombre des 17 personnes qui doivent être jugées ont indiqué s'être seulement "réfugiées" dans l'Arc de Triomphe à cause des gaz lacrymogènes, l'ordonnance de renvoi admet que "force est de constater que les instigateurs, voire les principaux auteurs des faits n'ont pu être identifiés".

De la "dégradation aggravée" à "l'intrusion non autorisée"

Venus des quatre coins du pays, les manifestants étaient âgés pour la plupart d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années au moment des faits. La moitié avait un casier judiciaire vierge. Sur ces 17 personnes, quatre sont renvoyées devant le tribunal correctionnel et une autre, âgée de 17 ans au moment des faits, devant le tribunal pour enfants, pour "dégradations aggravées". Une personne se voit reprocher la dégradation d'une statue, deux des "coups de pied et d'extincteur sur une porte", un manifestant lié à l'ultra-droite un tag sur l'Arc, un autre la dégradation d'une vitre d'un préfabriqué. Quatre autres deniers seront jugés pour des vols par effraction : "tour Eiffel miniature", "cartes postales", "livres" ou encore "reproduction d'un pistolet à silex Napoléon an III". Les six derniers sont renvoyés devant le tribunal de police pour la seule contravention d' "intrusion non autorisée dans un lieu classé ou inscrit au patrimoine historique".