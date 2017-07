Saccage de vergers en Corrèze : deux hommes, arrêtés, reconnaissent certains faits

Plus de trois ans après le premier saccage d'un verger de pommiers en Corrèze, deux hommes viennent d'être arrêtés. Ils ont reconnus les faits commis à Concèze mais nient toute implication pour le saccage commis à Vigeois l'année suivante.

Deux enquêtes au long cours viennent de connaître une étape importante après des saccages, en Corrèze, de vergers de pommiers à Concèze (entre le 26 et 27 mai 2014) et à Vigeois (entre le 23 et 24 décembre 2015). Dans le premier cas, près de 700 jeunes arbres ont été détruits. Dans le second, ce sont 1.300 jeunes pommiers plantés dans les jours précédents qui ont été coupés.

Deux hommes reconnaissent pour Concèze

Les investigations menées par la brigade de recherches de la gendarmerie de Brive ont débouché, en début de semaine, sur "une opération de gendarmerie sur plusieurs points du territoire national" selon le parquet de Brive qui avait ouvert deux informations judiciaires pour ces saccages. Deux hommes ont ainsi été arrêtés et présentés à un juge d'instruction ce mercredi. "Le premier, né en 1970, habite actuellement en Corrèze et est sans profession. Le second, né en 1975, était SDF et sans profession à Arras" indique le parquet avant de préciser "qu'ils ont tous deux reconnus le saccage de Concèze. Ils étaient à priori les deux seuls membres d'un groupe qu'ils ont baptisé GAAPA (groupe action anti pollution pesticide agricole) dont les motivations écologistes semblent floues et peu profondes." En revanche, ils nient toute implication pour le saccage à Vigeois, pour lequel ils sont tout de même mis en examen, avec un "modus operandi identique" selon le parquet.

Une parfaite connaissance de l'arboriculture

Car, dans les deux cas, les constatations faites sur place ont révélé la présence de deux auteurs "dont l’un s’est employé à couper les arbres en dessous du point de greffe, trahissant une parfaite connaissance de l’arboriculture." Mais alors qu'il y avait eu une revendication "condamnant une culture par l’emploi de produits phytosanitaires" à Concèze, il n'y en avait pas eu à Vigeois. Les deux hommes ont été placés sous contrôle judiciaire strict, et les investigations se poursuivent concernant le saccage de Vigeois, "par l'exploitation des nouveaux témoignages recueillis."