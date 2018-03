Uzerche, France

Les dégâts sont considérables et le prix des travaux colossal à la prison d'Uzerche, en Corrèze, à la suite du coup de colère des détenus au moment du mouvement de grève des personnels pénitentiaires, fin janvier.

Une quarantaine de cellules ont été cassées, conviennent le syndicat majoritaire UFAP-UNSA et la direction interrégionale des services pénitentiaires, à Bordeaux. Il s'agit de deux ailes du bâtiment C du centre de détention. Les travaux sont en cours pour réparer les dégâts commis par les détenus qui ont notamment protesté, à l'époque, contre la suspension des promenades et de la cantine (les achats en prison pour améliorer le quotidien, principalement le tabac).

"On parle de pratiquement 300.000€"

"Frigos et télés ont été explosés, mais aussi les toilettes et les douches" lance Dimitry Frère, représentant du syndicat UFAP-UNSA dans l'établissement, "ils ont réussi à ouvrir les locaux techniques pour s'en prendre _à l'électricité, à la plomberie_. Au niveau des cuisines, les plaques de cuisson ont été jetées par terre. Ils avaient déplacé les matelas et les couvertures devant les grilles pour qu'on ne voit plus ce qu'il s'y passe" détaille-t-il. A ce jour, les travaux sont déjà bien avancés, "une aile est à nouveau opérationnelle" selon la direction, "la deuxième le sera prochainement." Pour quel montant ? "On parle, mais ce n'est pas sûr, de pratiquement 300.000€ de travaux" selon Dimitry Frère, "c'est ce qui se dit entre collègues." Ce que ne confirme pas mais n'infirme pas non plus la direction interrégionale des services pénitentiaires à Bordeaux, qui souligne "qu'il n'y a eu, lors de la casse, aucune violence sur les personnels ni entre détenus."

Un détenu condamné pour 14 saccages en un an

Et c'est bien pour avoir tout cassé dans sa cellule, fin janvier, qu'un détenu était jugé en comparution immédiate, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Tulle. Il a expliqué avoir pété les plombs à cause de la grève des surveillants de prison, et les privations qui vont avec. Mais l'homme de 22 ans comparaissait pour l'ensemble de son oeuvre, car il a l'habitude de fracasser télé, frigo, toilettes et autres matelas : à quatorze reprises entre février 2017 et février 2018. Déjà condamné dix-sept fois par la justice, il a écopé de six mois de prison dont deux ferme avec mandat de dépôt, obligation de soins et obligation de formation. Le procès d'un deuxième détenu, qui devait être jugé pour le même motif, a été renvoyé à une date ultérieure.