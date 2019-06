Saccage du McDo de Saint-Priest-en-Jarez : le principal suspect est écroué

Saint-Etienne

Le suspect se savait recherché, a fortiori depuis l’arrestation de ses six complices présumés, le 5 juin dernier. Hier, vendredi, il s’est rendu de lui-même aux gendarmes d’Andrézieux-Bouthéon qui l’ont remis aux policiers chargés de l’enquête. La veille de sa reddition, il a même posté, sur les réseaux sociaux, une vidéo expliquant son intention de mettre fin à sa cavale.

Saccage en marge d’une manifestation de gilets jaunes

L’homme, qui habite Andrézieux-Bouthéon, est suspecté d’avoir très activement participé au saccage du McDonald de Saint-Priest-en-Jarez, le 30 mars dernier, dans la foulée d’une manifestation de gilets jaunes.

Le commando avait saccagé du matériel en cuisine et dans le restaurant en s’en prenant essentiellement aux bornes de commande.

Le suspect est déjà condamné dans une autre affaire

Joint par France Bleu, le parquet de Saint-Etienne précise que dans la foulée de sa garde-à-vue, le suspect a été écroué car il était déjà condamné dans une autre affaire.

Quant aux six hommes et femmes interpellés le 5 juin dernier, ils ont reconnu les faits. Tous ont été remis en liberté après leur garde-à-vue et seront convoqués ultérieurement devant la justice.