Saccage du tribunal administratif de Nantes : "c'est un sentiment de très grande tristesse", dit son président

"Je vous réponds entre deux coups de balais", confie le président du tribunal administratif de Nantes en décrochant son téléphone. Ce jeudi 23 mars, la juridiction a été attaquée par quelques casseurs en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Heureusement, aucun agent n'a été blessé.

Des vitres brisées, un cocktail Molotov lancé

Les dégâts sont importants et le bâtiment est resté fermé au public ce vendredi 24 mars. Bernard Iselin, le président du tribunal administratif, témoigne abasourdi : "après avoir défoncé la porte du tribunal administratif, ils ont détruit l'accueil et les vitres. Ils ont essayé de s'attaquer à la salle d'audience en lançant un cocktail Molotov". C'est l'intervention des CRS et des pompiers qui a permis d'empêcher l'embrasement total du bâtiment.

Au-delà du rez-de-chaussée, le premier étage a également été touché : "de très nombreux pavés ont été envoyés dans toutes les fenêtres, de nombreuses vitres ont été cassées. Les sols des bureaux sont jonchés de bris de verre. Nous sommes en train de regarder aussi si l'informatique a été touché", raconte Bernard Iselin.

L'un des pavés a atterri dans une salle d'audience - Tribunal administratif

"Un sentiment d'incompréhension"

Ce vendredi, l'heure est au nettoyage pour redémarrer au plus vite le tribunal administratif. Le président, Bernard Iselin, est encore troublé par cette attaque : "c'est un sentiment d'incompréhension, de très grande tristesse, de voir qu'un bâtiment qui rend un service public où tous les agents sont mobilisés chaque jour, a été cassé. Nous sommes très tristes de voir ce type de comportement."

Le tribunal devrait rouvrir courant de la semaine prochaine. Mais d'ici à la réouverture, les audiences seront délocalisées à la cour administrative d'appel de Nantes. Ce vendredi 24 mars, le préfet de Loire-Atlantique s'est déplacé pour constater les dégâts. Le président du tribunal a également reçu le soutien du Conseil d'État et du ministère de la Justice.

