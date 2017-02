Saccage à Juvisy-sur-Orge : un an de prison avec sursis pour les sept prévenus

Le tribunal correctionnel d'Évrey a condamné lundi sept jeunes majeurs a un an de prison avec sursis, assorti de 175 heures de travaux d'intérêt général, pour avoir saccagé un quartier de Juvisy-sur-Orge (Essonne) le 14 janvier.

Un peu plus d'un mois après le saccage d'un quartier de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, sept jeunes majeurs, âgés de 18 et 19 ans, ont été condamnés lundi à un an de prison avec sursis et 175 heures de travaux d'intérêt général.

Aucune explication de la part des mis en cause

En cas de non-respect des travaux d'intérêt général, les prévenus seront incarcérés. Ils devront également indemniser les victimes et leur verser des dommages et intérêts, selon le jugement du tribunal correctionnel d'Évry.

Ce jour-là, c'était "Orange mécanique" dans les rues de Juvisy "- le procureur de la République d'Évry.

Le samedi 14 janvier, une vingtaine de jeunes avaient menacé par erreur le locataire d'un appartement et son bébé, voulant apparemment mener une expédition punitive contre une autre personne. Ils avaient également détruit le hall d'un immeuble et un abribus, et cassé les vitres et rétroviseurs d'une vingtaines de véhicules garés dans deux rues voisines. La police avait retrouvé un véritable arsenal dans des buissons et le bus où les suspects ont été interpellés : arbres, scies, machettes, marteaux, fourchette à viande, cutter, barres de fer, manches à balai.

"Ce jour-là, c'était "Orange mécanique" dans les rues de Juvisy", a résumé le procureur Jean-Michel Bourlès, soulignant "le traumatisme subi par des milliers d'habitants". Le procureur avait requis 18 mois de prison avec sursis et 200 heures de travaux d'intérêt général. Son réquisitoire a cependant tenu compte des profils plutôt favorables des prévenus: des casiers judiciaires vierges, des baccalauréats en poche pour certains, un travail pour d'autres, des cadres familiaux stables.

Aucun des prévenus n'a livré d'explication lors de l'audience, et tous ont nié leur participation au saccage.