Saché : 30 pompiers mobilisés pour un incendie au Café Le Balzac

Saché, France

Un incendie s'est déclaré ce jeudi vers 16h15, au café "Le Balzac", en plein centre de Saché, 24 rue Principale. L'alerte a été donnée après un dégagement de fumée, alors que le bar était fermé. Le feu s'est ensuite propagé à la cuisine et à la toiture. Une trentaine de pompiers ont été envoyés sur place, avec 3 moyens d'extinction, une échelle et une ambulance. Une intervention qui mobilise un chef de groupe et un chef de colonne. Il faut dire que la boulangerie attenante au café, "La Gourmandine", a été évacuée en raison d'un risque de propagation du feu. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Il faut compter une bonne heure d'intervention selon le commandant François Sardaine, du SDIS 37.

Le Café "Le Balzac" - Capture Google Earth

Le Balzac se trouve également en face d'une école. On ne sait pas si les enfants ont été confinés ou évacués. Il n'y pas de victimes.