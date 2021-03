"Micro Stand-Arts", l'atelier radio de l'hôpital psychiatrique de Morlaix

Des jingles, des chroniques, du rap avec le compositeur au micro, des micro trottoirs, des interventions humoristique d'une actrice, une interview : l'émission est rythmée et joyeuse. Et si quelques mains tremblent à l'approche du micro, les yeux pétillent. Tous les mois, une dizaine de patients inscrits aux ateliers thérapeutiques artistiques de l'hôpital psychiatrique de Morlaix dans le nord Finistère enregistrent une émission radio. Son nom "Micro Stand-Arts". Cette année, ils sont accompagnés par une professionnelle de Radio France. Marie Dalquié, attachée de production à France Culture, anime un atelier tous les 15 jours. Un ingénieur du son de Radio France également, Martin Troadec est aussi intervenu pour les conseiller dans l'achat de matériel et pour les former techniquement.

Détendre les corps, renforcer la cohésion du groupe

Juste avant l'émission, le groupe reprend le conducteur, cale les micros, les interventions des uns et des autres. Tic, tac, tic, tac, l'heure tourne et le calage est minutieux. Il y a évidemment un peu de pression, d'autant plus que des journalistes de France Bleu, France 3, du Télégramme et de Ouest France assistent à l'émission cette semaine. Pourtant, l'ambiance reste détendue. "On est là pour s'amuser" rappelle Marie Dalquié. Juste avant le lancement de l'émission, l'une des infirmières réunit le groupe en rond pour chauffer la voix, détendre les corps et par un jeu de sons, renforcer la cohésion du groupe. C'est pro et cela fait du bien d'être ensemble. Mickaël suit l'atelier radio depuis dix ans : "je suis plutôt un enfant de la télé, mais l'atelier me permet de rencontrer du monde. C'est important car je ne travaille pas. Les participants sont ouverts d'esprit. Cela fait rencontrer du monde et j'écoute désormais aussi la radio avec une autre oreille."

Mémène, l'invitée VIP, apporte sa touche d'humour

L'émission démarre avec Martin Troadec à la console. Ingénieur du son à Radio France, il a aidé l'équipe à choisir du matériel, financé grâce à un don d'un ancien patient. Cathy, l'une des participantes joue au micro le rôle de "Mémène", une voisine qui se mêle de tout avec humour. Elle est aussi assidue aux activités "Théâtre" des ateliers thérapeutiques artistiques et réussit avec brio à faire rire toute la salle par des interventions intempestives. Xavier interprète une chanson qu'il a composée. Il demande à recommencer. Le retour dans le casque n'est pas assez fort. On reprend et c'est bon.

Yann Audran, l'un des infirmiers résume l'intérêt des ateliers, qu'ils soient radio, théâtre, peinture ou sculpture : "Cela soutient les thérapies. Cela peut être libératoire, dans l'expression de trauma. Ce sont des outils très précieux et alternatifs."

Les émissions peuvent être réécoutées sur le site de l'association Stand-Arts qui soutient les activités thérapeutiques artistiques de l'hôpital psychiatrique de Morlaix.