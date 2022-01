Sacs à main, bijoux et cartes fidélité : objets volés cherchent leurs propriétaires en Moselle

Les gendarmes de Moselle cherchent les propriétaires de nombreux objets volés, retrouvés après des interpellations de cambrioleurs. Les cambrioleurs ont sévi en fin d'année 2021, et parmi le butin retrouvé on peut voir notamment des bijoux, des montres, des sacs à main, des lunettes de soleil ou encore des téléphones et des cartes de fidélité pour différentes enseignes.

La liste complète des photos des objets retrouvés est disponible sur un site dédié.