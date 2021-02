Accusé de viols en série sur des patientes, un sage-femme de Montpellier jugé par la cour criminelle

La première plainte pour viol date de mai 2016. Une Montpelliéraine signale à la police que son sage-femme, Lionel Charvin, qui à l'époque travaillait à la clinique St Roch, a introduit des doigts en elle lors d'un examen, sous couvert de vérifier son col de l'utérus. Qu'il l'a aussi caressée en prétextant masser son périnée. Et qu'il lui avait même demandé si elle avait déjà eu des orgasmes vaginaux. Sur le moment, la future maman n'a pas douté du professionnalisme du praticien mais plus tard, elle a préféré annuler tous ses rendez-vous et changer de sage-femme.

J'ai posé ma main sur sa main en mouvement et j'ai dit Stop!"- (C., une des parties civiles)

Au fil de l'enquête, plusieurs patientes se sont fait connaitre, 11 au total. Enceinte ou juste après l'accouchement, pour chacune d'elle le scénario se répète, sur une période qui s'étale de 2013 à 2016 : au motif de vérifier le col de l'utérus ou bien de rééduquer le périnée, ce qui se justifie médicalement parlant, le sage-femme de 49 ans faisait des gestes que plusieurs d'entre elles ont assimilé à une masturbation. Sans compter les questions très intimes sur leur sexualité, savoir par exemple si elle étaient plutôt vaginales ou clitoridiennes.

Je suis sortie en ayant eu le sentiment qu'il a abusé de moi"- (L., une des parties civiles)

Lionel Charvin assure que tous ses gestes et ses propos étaient conformes à la pratique médicale. Ce que contestent deux experts, une sage-femme et un gynécologue. Ainsi que le représentant du Conseil de l'ordre.

Il m'a demandé de ne pas ébruiter ce genre de séance"- (S., une des parties civiles)

Il est accusé de viols par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et il est jugé à partir de mercredi devant la cour criminelle de l'Hérault (sorte de cour d'assises sans les jurés mais avec cinq magistrats professionnels). Le procès dure trois jours.