Saïda originaire de Marsillagues emprisonnée en Syrie : "si on ne vient pas me chercher, je vais m'enfuir"

Saïda, 33 ans, originaire de Marsillargues, (Hérault) est partie en 2015 avec ses deux enfants pour faire le Djihad "sur un coup de tête, sans réfléchir par amour" dit-elle. Elle a fuit Raqqa en juin 2017 avec son mari également français et ses deux enfants en pleine bataille, au milieu des civils Arrêtée par les forces kurdes elle est emprisonnée dans le camp de Roj depuis 4 ans Son mari a été transféré à Bagdad où il a été condamné à mort.

Le 9 juin 2019, elle a accepté que ses deux enfants de 5 et 12 ans repartent en France. Ils ont été placés en famille d’accueil dans la région de Montpellier. Une décision difficile à prendre : "Oui, c’était très très dur. Je n’ai aucun moyen de parler avec eux. Là, j’ai des nouvelles par la Croix Rouge, mais en général, je n’en ai pas trop. C’est vrai que c’est un sacrifice pour moi, mais je ne voulais pas être égoïste, je voulais penser à eux d’abord. Ma fille est une bonne élève, elle m’a écrit une lettre – elle écrit trop bien, elle dessine trop bien... Tout va bien, quoi."

Des avocats plaident pour "le rapatriement en France" de tous les enfants de jihadistes français et de leurs mères retenus dans les camps en Syrie.

Je suis venue ici sur un coup de tête, j’ai pris la décision en une semaine, sans réfléchir. Et dès que je suis arrivée ici, j’ai vite regretté. J’ai voulu partir, mais ça a été compliqué, parce que c’était comme une prison.

Aujourd’hui, Saïda est à bout. La distance qui la sépare de ses enfants, les conditions de vie difficiles dans le camp l’ont poussée, un jour, à prendre la fuite : "En fait, la grille était ouverte depuis trois semaines, ça m’a tentée. Un soir, je suis partie. J’étais avec une Belge, on a marché, on s’est retournées, on a regardé le camp, on s’est dit : c’est fini ! On pensait qu’on était libres… mais quelqu’un nous a interceptées, le gardien d’un champ de pétrole. Et on a été embarquées au poste."

Des responsabilités assumées

Cette première tentative d’évasion pourrait ne pas être la dernière, menace Saïda, qui, après bientôt quatre ans aux mains des forces kurdes, a épuisé tous les recours juridiques : "En fait, si on ne vient pas me chercher, je m’enfuirai de nouveau, car je ne compte pas rester les bras croisés toute ma vie."

Selon le Centre d’analyse du terrorisme (CAT), treize femmes jihadistes françaises capturées par les forces kurdes, soit 10 % des Françaises détenues en Syrie, sont présumées en fuite. C’est le cas notamment d’Hayat Boumedienne, la veuve d’Amedy Coulibaly, le terroriste qui a tué une policière à Montrouge, le 8 janvier 2015, puis quatre otages dans un supermarché Porte de Vincennes, à Paris, le lendemain.

Loin de ses enfants, Saïda dit être prête à rendre des comptes à la justice française, à assumer ses responsabilités et à être jugée pour ce qu’elle a fait : "Nous, on a vu qui est Daech, on a vu ce qu’est l’État islamique, on a vécu avec eux, on a vu ce qu’ils ont fait. C’est nous qui avons voulu les quitter, c’est nous qui avons voulu partir. On était prisonniers chez eux et on ne compte pas faire des attentats en leur nom. En fait, quand je me suis enfuie, je me suis dit que même si je me prenais des balles, je m’en foutais, car être ici, c’est comme être morte."

Dossier réalisé par Omar Ouahmane envoyé spécial de Radio France en Syrie