Saignements de nez, maux de tête : les policiers de Berck à nouveau touchés par un mal inconnu

Une enquête environnementale est lancée par la préfecture du Pas-de-Calais, après que plusieurs policiers du commissariat de Berck se sont plaints de nausées et de douleurs.

Les arrêts maladie se succèdent au commissariat de Berck : au moins une dizaine de policiers sont en arrêt, ce mardi 21 mai, et se plaignent de maux de tête et de nausées depuis un peu plus de deux semaines.

Ce n'est pas la première fois que ce commissariat, qui compte 68 agents, est touché par un phénomène de fortes odeurs désagréables qui émanent du sol et causent ce genre du symptômes. Cela a commencé au début des années 2010, mais la source de ces émanations reste inconnue.

La préfecture du Pas-de-Calais assure être "entièrement mobilisée", elle a lancé une enquête environnementale. Elle rappelle également qu'aucun lien n'a été établi formellement entre ces symptômes et les odeurs suspectes.

Demandes de mutation

Mais la situation devient de plus en plus compliquée pour les policiers. Leurs ennuis ont repris au début du mois : saignement de nez, mal de tête, gorge et yeux irrités. Certains ont même été obligés de sortir au beau milieu de leur vacation, ce lundi, pour pouvoir mieux respirer. Au point que certains ont déposé des demandes de mutation : travailler à Berck leur devient insupportable, racontent les syndicats.

Un ras-le-bol qui vient aussi du fait que le problème dure depuis près de 10 ans, avec des vagues, en 2014, en 2017, mais on ne sait toujours pas d'où viennent ces odeurs, ni leurs effets durables sur la santé. Des relevés sont faits en ce moment par une société spécialisée qui a installé des capteurs, et chaque policier va devoir faire des analyses médicales, détaille la préfecture.

Mesures d'urgence

"C'est toujours le même scénario", se désole Arnaud Moreau, délégué Unité SGP Police-FO 62. "On nous avait promis un relogement dans les plus brefs délais il y a 5 ans, on les a installé dans des préfabriqués. Cela devait être provisoire, ça fait 5 ans que ça dure." Tout en reconnaissant la réactivité de la préfecture sur le lancement de l'enquête environnementale, il demande un déménagement d'urgence.

La préfecture de son côté assure étudier un transfert des effectifs vers le commissariat du Touquet-Paris-Plage, à 18 kilomètres de là. Une "solution d'hébergement transitoire", en attendant la construction d'un nouveau commissariat dans la partie nord de Berck. Le début des travaux est prévu pour début 2024, pour une fin en 2026.