Saillans : 10 blessés après une collision entre une voiture et un minibus

Un choc frontal entre une voiture et un minibus a fait 10 blessés ce mardi vers 12h30, sur la RD 93 à Saillans, dans la Drôme. La route est coupée, une déviation a été mise en place. Une quarantaine de pompiers et des équipes du Samu se sont rendus sur place.

Saillans, Drôme, France

La RD 93 à Saillans dans la Drôme est coupée depuis ce mardi à midi et demi après un choc frontal entre une voiture et un minibus. L'accident, dont on ignore pour l'instant les circonstances, a fait 10 blessés dont 2 dans un état grave.

Toutes les victimes ont été transportées dans les hôpitaux de Valence , Die et Montélimar , ainsi qu'à la clinique Pasteur à Guilherand-Granges.

Une quarantaine de pompiers s'est rendue sur place ainsi que des équipes du Samu avec un hélicoptère. La route est fermée pour une durée indéterminée mais une déviation va être mise en place par les gendarmes de Crest et ceux de l'EDSR, également sur les lieux de la collision.