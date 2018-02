Saint-Nazaire, France

Selon la procureure, Michèle Pierson," ce genre d'infraction est rare et la justice a décidé de poursuivre pour le principe car la loi française prohibe la bigamie". Elle réclame 800 euros d'amende à l'encontre du prévenu car à son avis "il ne pouvait ignorer qu'il était déjà marié et qu"il ne pouvait contracter un autre mariage". Le prévenu, âgé de 30 ans, met en avant se bonne foi et des difficultés de compréhension. S'il a répondu "non" à la question "Etes-vous marié? " lors de l'entretien préalable, c'est parce qu'il comprenait "Etes-vous marié en France?". De plus, son acte de naissance n'évoque aucun mariage. Et il a lancé une procédure de divorce en Algérie.

Marié deux fois pendant trois mois

Mais lorsqu'il se marie pour la deuxième fois en mars 2017 à Saint-Nazaire, le jeune homme est toujours marié en Algérie même s'il n'a quasiment pas vécu avec sa première épouse dont il cherche à se séparer depuis 2015. Le divorce n'est prononcé qu'en juin 2017, soit trois mois après la seconde union avec une Française à Saint-Nazaire.

Relaxe au bénéfice du doute

L'avocate de la défense Me Clément insiste sur le fait que son client "_n'a jamais eu l'intention d'avoir deux femmes et que s'il l'avait voulu, il l'aurait fait en Algérie car la bigamie est autorisée dans ce pays". _Le prévenu a été relaxé au bénéfice du doute