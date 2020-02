Saint-Agrève : 110.000 signatures pour Kinder

Saint-Agrève, France

Kinder a été tué de deux balles de carabine le 26 août dernier. Ce chiot, un border collie de quatre mois aboyait trop fort pour ce jeune homme de 22 ans, un habitant de Saint-Agrève sur le plateau ardéchois. Il est allé chercher sa carabine de chasse et a tiré deux fois sur le chiot le blessant à mort. Il a expliqué aux enquêteurs que le chiot de ses voisins faisait trop de bruit et risquait d'effrayer le gibier à quelques jours de l'ouverture de la chasse.

Près de 110.000 signatures pour demander une sanction exemplaire

A l'autre bout de la France, ce faits divers a particulièrement ému et mis en colère cette habitante de Laon dans l'Aisne. Gabrielle Paillot est une habituée des pétitions pour la cause animale. Elle en a mis en ligne plus de quarante. Au départ, la défenestration d'un chien. Gabrielle Paillot apprend que l'auteur a été condamné à quelques centaines d'euros d'amende. Elle juge la sanction bien mince alors que la loi pénale prévoit un maximum de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.

Une manifestation sur les marches du palais

Ardèche Drôme Défense Animale, un collectif de citoyen a décidé de se rassembler ce vendredi matin devant le palais de justice de Privas. Le collectif demande au parquet de requérir une sanction exemplaire contre ce jeune homme qui a reconnu les faits.