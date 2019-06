Saint-Aignan-sur-Roë : quelles sont les actions judiciaires que vont engager les religieuses relevées de leurs voeux ?

Saint-Aignan-sur-Roë, France

On en sait un peu plus sur les actions judiciaires que vont engager les 29 religieuses, relevées de leurs voeux.

Et leurs griefs sont nombreux : harcèlement moral, menaces, préjudice financier. Et ce sont bien des prélats au Vatican et l'évêque de Laval qui sont ciblés. L'avocat des ex-Petites Soeurs de Marie affirme que ses clientes ont été injustement sanctionnées. Si elles ont demandé à être relevées de leurs voeux, poursuit-il, c'est parce qu'elles vivent depuis 2 ans dans la peur, sous pression. Leur plus grande crainte : l'excommunication, une peine qu'elles n'auraient sans doute pas digéré. Alors, toujours selon l'avocat, elles ont préféré anticiper et demander une révocation.

Le problème au départ c'est la gestion par la Congrégation de maisons de retraite, ce que dément l'envoyée spéciale du Saint-Siège en Mayenne qui évoque uniquement des soucis de gouvernance au sein de la communauté. Il y aurait donc eu un bras de fer avec le Diocèse au sujet des Ehpad. "L'évêque n'aime pas qu'on lui résiste, il essaie d'avoir leur tête. Ou vous vous pliez, ou vous partez" explique l'avocat.

En Mayenne et dans la région toulousaine, 29 religieuses, certaines d'entres elles membres de la communauté depuis plusieurs décennies, ont rompu avec l'Eglise mais n'ont apparemment pas l'intention de la laisser briser leur vie, d'où les actions judiciaires à venir.