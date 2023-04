Saint-Alban-Leysse : trois personnes gravement blessées à l'arme blanche dans une rixe

C'est sur le parking du stade des Barillettes, à Saint-Alban-Leysse (Savoie), qu'a eu lieu cette violente rixe entre plusieurs personnes dans la nuit de samedi à dimanche. Les circonstances restent floues pour le moment, mais selon les premiers éléments, trois personnes ont été gravement blessées à l'arme blanche.

Enquête ouverte

Les secours ont été appelés sur place et ont rapidement pris en charge les blessés. Deux d'entre eux ont été transportés à l'hôpital de Grenoble, le dernier a été pris en charge à Chambéry. Des policiers étaient également présents sur place. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur les circonstances précises de cette agression. Une enquête a été ouverte pour tenter de démêler cette affaire.