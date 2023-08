Saint-Alban-Leysse : une salle du collège Joseph et Xavier de Maistre détruite par un incendie

Le collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse (photo d'illustration).

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse. Le feu a pris au troisième étage dans un labo qui se trouve entre deux salles de sciences. Les pompiers ont été alertés un peu après 22h30 et ont rapidement maitrisé l'incendie. Au total, une vingtaine d'hommes ont été mobilisés et sont restés sur place jusqu'à 3 heures du matin.

La facade du bâtiment a été noircie. © Radio France - Témoin France Bleu Pays de Savoie.

Pas de conséquence pour la rentrée scolaire

Selon les services du conseil départemental, en charge de la gestion des collèges, le labo dans lequel s'est déclaré l'incendie est détruit, mais les dégâts sont limités. Il va falloir nettoyer les parties enfumées, mais la rentrée des 575 élèves qui fréquentent l'établissement pourra bien avoir lieu comme prévu le 4 septembre prochain.

Pour le moment, l'origine du feu est encore inconnue. Aucune hypothèse n'est privilégiée font savoir les services du conseil départemental. Une enquête a été ouverte.