Saint-Amand : ivre au volant, sans permis ni assurance, il enfreint le confinement et s'en prend aux gendarmes

Dans la vie, certains cumulent. C'est probablement ce qu'ont pensé les gendarmes du PSIG de Saint-Amand-Montrond, samedi soir, lorsqu'ils ont interpellé cet homme de 22 ans.

Cinq infractions retenues

Bien qu'il conduise sa propre voiture, il n'a pas le permis. Pas non plus d'assurance, de fait. Il a aussi consommé de l'alcool, et il se trouve en violation du confinement et du couvre-feu imposé à Saint-Amand-Montrond de 20h à 7h du matin. En plus de cela, il s'en prend aux gendarmes lors de son interpellation, ce qui lui vaut une accusation d'"outrage et rébellion" en plus de toutes les autres.

Résultat : une nuit en garde-à-vue, et une convocation le 24 septembre prochain pour s'expliquer devant le tribunal de Bourges. Le jeune homme écope également d'une amende pour non-respect du confinement.