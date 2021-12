Saint-Amand-Montrond : deux officiers en poste en 2013 poursuivis pour le suicide d'un de leurs collègues

Ses deux supérieurs comparaissaient mardi pour non assistance à personne en danger pour l'un, harcèlement et non assistance à personne en danger pour l'autre. Ce procès a failli n'avoir jamais lieu. L'inspection générale de la gendarmerie nationale avait blanchi les deux capitaines. Le procureur de Bourges avait donc classé l'affaire sans suite en 2014. Il avait fallu toute l'opiniâtreté de la famille de la victime pour qu'une nouvelle instruction soit ouverte ailleurs que dans le Cher pour aboutir à ce procès. Valérie Girard est la soeur du jeune officier qui s'est suicidé ce 1er novembre 2013 dans sa gendarmerie de St-Amand : " La gendarmerie a toujours voulu se protéger. L'institution de la gendarmerie avait reporté toutes les fautes sur mon frère. Il venait d'un cursus universitaire, il était très cultivé. Il s'intéressait à l'histoire, la généalogie, à plein de choses. Son humanité, sa bienveillance, c'est peut-être, ce qui n'a pas plu à ses deux supérieurs. Vous imaginez qu'il s'est suicidé en uniforme, dans son bureau avec son arme de service en laissant une lettre explicite dans laquelle il accuse ouvertement ses deux supérieurs de harcèlement. Comment l'inspection générale de la gendarmerie nationale a t-elle pu les blanchir ? "

Le procureur de Bourges avait classé l'affaire suite aux conclusions de l'inspections générale de la gendarmerie nationale. © Radio France - Michel Benoit

A l'époque, la brigade de gendarmerie de St-Amand-Montrond était considérée comme défaillante par l'institution. Les deux capitaines avaient été nommés trois mois avant le suicide du jeune officier pour redresser la situation. Trois mois durant lesquels le lieutenant a été mis sous pression, explique l'avocat de sa famille, Me Julien Kahn : " On lui expliquait que rien n'allait. On l'invectivait. On s'enfermait dans un bureau pour lui faire faire et refaire les choses pendant des heures. On le placardisait. On insultait ses gendarmes. Lui, faisait tampon. On est dans une méthode de sape continue." Une ambiance délétère qui a poussé plusieurs gendarmes de la brigade à l'époque à demander un arrêt maladie. La peine maximale encourue par les deux officiers est de deux ans d'emprisonnement. Le procureur de la République a demandé la relaxe. La décision du tribunal sera rendue le 25 janvier.