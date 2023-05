Saint-Amand-Montrond : elle meurt après avoir chuté d'un brancard

Deux ambulanciers ont comparu pour homicide involontaire par maladresse. Un accident tragique pour le procureur qui n'a pas voulu s'acharner sur eux : il a requis 5 à 6 mois de prison avec sursis. L'avocat des deux professionnels de santé a plaidé la relaxe.

Imaginez, c'était le premier jour de travail pour cet auxiliaire ambulancier qui n'avait encore jamais manipulé ce modèle de brancard. Il n'a pas su actionner la manette pour remettre le chariot sur ses roues et le brancard sur lequel la vieille dame se tenait assise a basculé sur le côté. Sa tête a heurté le mur. Sa collègue, plus expérimentée s'en veut à la barre, de ne pas avoir suffisamment formé le jeune homme : " Dans le métier on apprend entre collègues mais on travaille toujours dans la précipitation en enchaînant les missions " avoue t-elle. L'avocat de la fille unique de la vieille dame, partie civile met en avant une expertise signée par deux neurologues parisiens. Elle conclut que sa mère est bien décédée à cause d'un hématome à la tête consécutif à cette chute. Mais l'avocat des deux prévenus, Me Rahon met en avant une autre expertise médicale, la première, laissant entendre que l'hématome ne se serait pas formé si le traitement anticoagulant de la vieille dame avait été stoppé. Il était cependant nécessaire pour ses problèmes cardiaques. Ce sont donc les facteurs de comorbidité qui ont entraîné la mort de la vieille dame et pas directement sa chute. Pas sûr que le tribunal le suive sur ce terrain. Le délibéré sera prononcé le 21 juin.

ⓘ Publicité