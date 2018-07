Dans la nuit de dimanche à lundi, une voiture avec quatre jeunes de 19 et 21 ans à terminé sa course dans le canal de Berry à Saint-Amand-Montrond. Le véhicule pris en chasse par les gendarmes avait refusé de s'arrêter. Personne n'a été blessé.

Saint-Amand-Montrond, France

Bien après la victoire des bleus dimanche soir, un riverain de Saint-Amand-Montrond alerte la gendarmerie vers 1 heure du matin pour signaler un véhicule roulant à vivre allure dans les rues de la commune. Comme l'a révélé le Berry Républicain, une patrouille de gendarmes est alors avertie, et au niveau du cours Manuel, les militaires aperçoivent ce véhicule qui leur coupe la route tout en poursuivant son chemin. Avec le haut parleur de leur voiture, les militaires ordonnent au véhicule de s’arrêter mais celui poursuit sa route en roulant toujours très vite. Quelques centaines de mètres plus loin, la voiture des fuyards fait un tout droit, heurte un plot sur la berge du canal de Berry et finit sa course dans l'eau en se retrouvant sur le toit. Fort heureusement, le niveau n'est pas très élevé ; les quatre occupants originaires de la région réussissent à s'extraire, indemnes, de leur voiture. Le conducteur âge de 21 ans (les occupants en avaient 19) a été conduit à l’hôpital pour des examens. Des prélèvements de sang ont été réalisés pour vérifier son taux alcoolémie notamment. Il a ensuite été relâché mais devra s'expliquer prochainement devant la justice.